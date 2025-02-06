Псаки обвинила Трампа в захвате власти
Бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в эфире телеканала MSNBC, что администрация нового американского лидера Дональд Трамп произвела захват власти.
«То, что происходит сейчас, — это враждебное поглощение правительства США», — отметила она.
Псаки добавила, что Трамп начал «беспрецедентную чистку» в ФБР, приведя в пример увольнение ряда высокопоставленных офицеров.
Кроме того, экс-пресс-секретарь обвинила главу нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и бизнесмена Илона Маска в нападении на Агентство по международному развитию (USAID). По её словам, Маск уволил двух руководителей агентства, а также запретил многим сотрудникам приходить на работу, заблокировав им доступ к учётным записям.
Ранее Маск пообещал разобраться с тратами государства на СМИ.
Также сообщалось, что Маск поменял описание профиля в X, назвав себя «техподдержкой Белого дома».