Псаки обвинила Трампа в захвате власти

Бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в эфире телеканала MSNBC, что администрация нового американского лидера Дональд Трамп произвела захват власти.

« Т о , ч т о п р о и с х о д и т с е й ч а с , — э т о в р а ж д е б н о е п о г л о щ е н и е п р а в и т е л ь с т в а США», — отметила она.

Псаки добавила, что Трамп начал «беспрецедентную чистку» в ФБР, приведя в пример увольнение ряда высокопоставленных офицеров.

Кроме того, экс-пресс-секретарь обвинила главу нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и бизнесмена Илона Маска в нападении на Агентство по международному развитию (USAID). По её словам, Маск уволил двух руководителей агентства, а также запретил многим сотрудникам приходить на работу, заблокировав им доступ к учётным записям.

Ранее Маск пообещал разобраться с тратами государства на СМИ.

Также сообщалось, что Маск поменял описание профиля в X, назвав себя «техподдержкой Белого дома».