Европу уличили в раздражении действиями Трампа в отношении Украины

Требование от Украины редкоземельных металлов в обмен на продолжение поддержки со стороны США, выдвинутое главой страны Дональдом Трампом, вызвало некоторое разочарование и раздражение в Европе, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Леви. По его словам, Европа рассчитывала на возможность самостоятельно распорядиться этими ресурсами.

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«Продажа ресурсов в обмен на помощь — это жест отчаяния со стороны Украины, последняя надежда и разменная монета. Но европейцы несколько иначе рассматривают перспективы конфликта: поражение страны при текущих масштабах поддержки кажется им неприемлемым, немыслимым сценарием. Потому, в отличие от Трампа, они не готовы к торгу, несколько беспринципному и не вполне укладывающемуся в европейскую логику восприятия конфликта и менталитет», — объяснил Леви.

Он также добавил, что, поддерживая Украину, Европа рассматривала страну, как переходящий в ее руки рынок сбыта и источник сырья. Предполагалось, что Евросоюз поглотит государство со всем, включая редкоземельные металлы.

«Европа претендовала на это с самого начала. Требование Трампа для них — некоторое разочарование от того, что делятся ресурсы, которые, как предполагалось, достанутся им», — заключил политолог.

Ранее Трамп заявил, что США хотят получать редкоземельные металлы Украины. Он указал на то, что заинтересован в получении этих ресурсов в обмен на помощь Вашингтона Киеву. Зеленский в ответ заявил, что Украина открыта для разработки полезных ископаемых партнерами, поставляющими Киеву оружие.