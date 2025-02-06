Пентагон не исключил никаких вариантов действий США в отношении Газы

Американские власти рассматривают все возможные действия в отношении сектора Газа. Об этом заявил в среду министр обороны США Пит Хегсет.

" М ы р а с с м а т р и в а е м в с е в а р и а н т ы . М ы н е б у д е м г о в о р и т ь , ч т о и м е н н о н а м е р е н ы д е л а т ь и л и н е д е л а т ь " , - с к а з а л о н в и н т е р в ь ю т е л е к о м п а н и и F o x N e w s .

"Израиль хочет и может уничтожить [палестинское движение] ХАМАС. Президент [США Дональд] Трамп хотел бы вести переговоры о статусе Газы [после ликвидации ХАМАС]: каким будет этот статус, каковы будут его гарантии", - добавил Хегсет.

4 февраля Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после переговоров в Белом доме заявил, что США рассматривают вопрос о долгосрочном владении сектором Газа, чтобы развивать его в интересах мира на Ближнем Востоке. Он высказался за переселение палестинцев из анклава в другие страны региона. Трамп также указал, что США готовы направить свои войска в Газу, если сочтут это необходимым.

Власти Палестины и представители многих других стран отвергли идею переселения жителей анклава. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, упомянутые предложения Трампа замечены в Кремле, однако Москва знакома с позицией Египта и Иордании, которые не приняли эту инициативу.