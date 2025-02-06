Пентагон не исключил никаких вариантов действий США в отношении Газы

Американские власти рассматривают все возможные действия в отношении сектора Газа. Об этом заявил в среду министр обороны США Пит Хегсет.
"Мы рассматриваем все варианты. Мы не будем говорить, что именно намерены делать или не делать", - сказал он в интервью телекомпании Fox News.
"Израиль хочет и может уничтожить [палестинское движение] ХАМАС. Президент [США Дональд] Трамп хотел бы вести переговоры о статусе Газы [после ликвидации ХАМАС]: каким будет этот статус, каковы будут его гарантии", - добавил Хегсет.
4 февраля Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после переговоров в Белом доме заявил, что США рассматривают вопрос о долгосрочном владении сектором Газа, чтобы развивать его в интересах мира на Ближнем Востоке. Он высказался за переселение палестинцев из анклава в другие страны региона. Трамп также указал, что США готовы направить свои войска в Газу, если сочтут это необходимым.
Власти Палестины и представители многих других стран отвергли идею переселения жителей анклава. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, упомянутые предложения Трампа замечены в Кремле, однако Москва знакома с позицией Египта и Иордании, которые не приняли эту инициативу.