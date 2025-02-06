Меркель отказалась признать миграционную политику ФРГ ошибочной

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель не считает ошибочной миграционную политику страны последних 10 лет. Заявление прозвучало в беседе с Die Zeit.

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По словам политика, в 2017, 2018 и 2019 годах меры по пограничному контролю с Австрией и соглашение между ЕС и Турцией она охарактеризовала, как хорошие. «Нужно сделать больше, и, возможно, в некоторых отношениях мы могли бы действовать быстрее. Но ошибаться? Я не могу с этим согласиться», — подчеркнула она.

Помимо этого, Меркель снова негативно высказалась о предложении кандидата в канцлеры от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца относительно ужесточения миграционной политики.

Экс-канцлер выразила уверенность в том, что даже в сложных условиях не следует формировать большинство с партией «Альтернатива для Германии». По ее мнению, принятие предложений ХДС/ХСС привело к «поляризации».

До этого сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), кандидат в канцлеры Алиса Вайдель заявила, что бывший канцлер Ангела Меркель разрушила Германию своей политикой.