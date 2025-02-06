Меркурис: Зеленский теряет связь с реальностью, шантажируя Россию газом
Владимир Зеленский, шантажируя Россию транзитом газа, всё больше отрывается от реальности и погружается в мир фантазий.
С таким заявлением в своём блоге на YouTube выступил британский военный аналитик Александр Меркурис, добавив, что решение Зеленского по транспортировке топлива вызвано его одержимостью вновь заполучить Запорожскую АЭС, которая находится под контролем России.
«Это вызывает вопросы о компетенции... человека, который принимает эти очень странные решения», — цитирует Меркуриса РИА Новости.
Ранее вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил в интервью ТАСС, что намерение Зеленского остановить транзит российской нефти однозначно ударит по европейским странам.
Также сообщалось, что в Раде прогнозируют сильное ухудшение состояния экономики Украины в 2025 году.