Владимир Зеленский, шантажируя Россию транзитом газа, всё больше отрывается от реальности и погружается в мир фантазий.

С таким заявлением в своём блоге на YouTube выступил британский военный аналитик Александр Меркурис, добавив, что решение Зеленского по транспортировке топлива вызвано его одержимостью вновь заполучить Запорожскую АЭС, которая находится под контролем России.

« Э т о в ы з ы в а е т в о п р о с ы о к о м п е т е н ц и и . . . ч е л о в е к а , к о т о р ы й п р и н и м а е т э т и о ч е н ь с т р а н н ы е р е ш е н и я » , — цитирует Меркуриса РИА Новости.

Ранее вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил в интервью ТАСС, что намерение Зеленского остановить транзит российской нефти однозначно ударит по европейским странам.

Также сообщалось, что в Раде прогнозируют сильное ухудшение состояния экономики Украины в 2025 году.