Шольц высказался о политике ФРГ в отношении мигрантов

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что проводимая им и его правительством политика по борьбе с нелегальной миграцией является правильной и приносит свои плоды.

" Я в в е л п о г р а н и ч н ы й к о н т р о л ь и д о б и л с я т о г о , ч т о н а г р а н и ц а х Германии было зафиксировано более 40 тыс. отказов [во въезде]", - сказал Шольц в интервью радиостанции RBB. Число заявлений о предоставлении убежища, по его словам, недавно сократилось на треть. "В январе у нас был самый низкий показатель за многие-многие годы", - подчеркнул канцлер. "Так что мы на правильном пути и не должны останавливаться", - констатировал он.

В то же время Шольц вновь раскритиковал кандидата в канцлеры от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца, который на прошлой неделе принял поддержку партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) при голосовании в Бундестаге по резолюции об ужесточении миграционной политики. Он также обвинил ХДС в блокировании важных мер по ограничению нелегальной миграции.

29 января Бундестаг принял резолюцию фракции ХДС/ХСС об ужесточении миграционной политики, ее поддержала партия "Альтернатива для Германии". Она представляла собой план из пяти пунктов по обеспечению долгосрочного контроля на границах и "последовательной депортации лиц, которые должны покинуть страну". Документ носил рекомендательный характер. 31 января парламент Германии отклонил законопроект ХДС/ХСС об ужесточении миграционной политики, который в случае одобрения носил бы уже обязательный характер. После этого участились акции против предвыборных мероприятий АдГ и миграционных предложений ХДС.

Дискуссии о необходимости ужесточения миграционного законодательства в стране разгорелись с новой силой после того, как 22 января в городе Ашаффенбург 28-летний афганец совершил нападение с ножом на прохожих в парке. Погибли два человека: 41-летний мужчина и 2-летний ребенок. Подозреваемый задержан. Как выяснилось, он был обязан покинуть Германию. Мужчина прибыл в ФРГ в ноябре 2022 года, но не получил убежища.