В Аргентине запретили операции по смене пола для несовершеннолетних

Власти Аргентины запретили операции по смене пола (международное движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) (международное общественное движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) признано экстремистским и запрещено в РФ) признано экстремистским и запрещено в России) и соответствующей адаптации тела для детей и подростков. Об этом сообщил представитель президента страны Мануэль Адорни, его слова приводит РИА Новости.

« П р а в и т е л ь с т в о р е ш и л о и з м е н и т ь з а к о н о г е н д е р н о й и д е н т и ч н о с т и и з а п р е т и т ь т е р а п и ю и о п е р а ц и и п о а д а п т а ц и и т е л а у н е с о в е р ш е н н о л е т н и х . С е г о д н я з а к о н п о з в о л я е т л ю д я м п р о й т и т е р а п и ю и х и р у р г и ч е с к и е в м е ш а т е л ь с т в а , ч т о б ы а д а п т и р о в а т ь с в о е т е л о к п о л у , с к о т о р ы м с е б я и д е н т и ф и ц и р у е т ч е л о в е к » , — с к а з а л А д о р н и .

Он отметил, что действующий закон позволяет делать операции не только взрослым, но и несовершеннолетним. При этом детям и подросткам для хирургического вмешательства требуется согласие родителей, которое можно оспорить в суде в случае отказа законных представителей.

Ранее бывший кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший резко раскритиковал хирургические операции по смене пола у несовершеннолетних, ссылаясь на выводы отчета по гендерной идентификации для детей и молодежи Cass Review. По его словам, результаты анализа свидетельствуют о катастрофических последствиях для детей.