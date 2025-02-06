Зеленский ввел санкции против музеев Крыма и гендиректора Эрмитажа

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против трех крымских музеев. Указ опубликован на сайте президента. Речь идет об историко-археологическом музее-заповеднике "Херсонес Таврический", Центральный музей Тавриды и Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике.

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Под санкции также попали генеральный директор Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге Михаил Пиотровский, главный хранитель музейной коллекции Светлана Адаксина и ряд других сотрудников музея. Кроме того, в санкционный список внесли первого заместителя министра культуры РФ Сергея Обрывалина и заместителя министра культуры Владимира Осинцева, а также директора Института археологии Крыма РАН Вадима Майко.

Всего санкции введены против 112 физических лиц. 5 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко сообщал, что СБУ и СВР предложили ввести санкции в отношении физлиц за содействие экспорту российских нефтепродуктов, а также производителей фильмов и компаний из-за распространения антиукраинских нарративов.