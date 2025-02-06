Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил в интервью телеканалу ITV, что Москва с большой осторожностью подходит к ведению дел с Вашингтоном.

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Он подчеркнул, что в данном вопросе Россия принимает во внимание причастность Соединённых Шатов к разжиганию украинского конфликта. Кроме того, по словам дипломата, Москва не считает нового президента США Дональда Трампа другом.

« О д н о з н а ч н о « н е т » , п о т о м у ч т о т о , ч т о м ы с л ы ш а л и о м и р е ч е р е з с и л у , о н е о б х о д и м о с т и в в е д е н и я д о п о л н и т е л ь н ы х с а н к ц и й п р о т и в Р о с с и и . . . » , — отметил Келин.

Ранее он рассказал, что Москва и Вашингтон осуществляют между собой очень предварительные контакты по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

Также он добавил, что Москва готова к очень серьёзному разговору о мирном урегулировании конфликта на Украине, но не отходит от ранее занятой позиции.