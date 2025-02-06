Посол Келин: Россия с осторожностью подходит к ведению дел с США
Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил в интервью телеканалу ITV, что Москва с большой осторожностью подходит к ведению дел с Вашингтоном.
Он подчеркнул, что в данном вопросе Россия принимает во внимание причастность Соединённых Шатов к разжиганию украинского конфликта. Кроме того, по словам дипломата, Москва не считает нового президента США Дональда Трампа другом.
«Однозначно «нет», потому что то, что мы слышали о мире через силу, о необходимости введения дополнительных санкций против России...», — отметил Келин.
Ранее он рассказал, что Москва и Вашингтон осуществляют между собой очень предварительные контакты по вопросу урегулирования конфликта на Украине.
Также он добавил, что Москва готова к очень серьёзному разговору о мирном урегулировании конфликта на Украине, но не отходит от ранее занятой позиции.