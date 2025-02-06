Глава TTYD Нарин призвала Турцию ориентироваться на богатых туристов
Турции необходимо ориентироваться на обеспеченных путешественников, чтобы сделать туризм устойчивым. Об этом заявила председатель Ассоциации инвесторов туризма (TTYD) Турции Оя Нарин на панельной сессии туристической выставки EMİTT, пишет РИА Новости.
"Чтобы сделать туризм устойчивым, мы должны выбрать более роскошные направления, ориентированные на туристов с высоким уровнем дохода", — отметила она.
По мнению Нарин, $900 на туриста "уже не подходят", поэтому нужно, чтобы путешественник тратил $1300-1400, чтобы достичь цели в $132 млрд доходов от туриндустрии к 2032 году.