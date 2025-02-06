Минфин США: БРИКС могут пытаться уйти от доллара, но другой резервной валюты нет

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в интервью телеканалу Fox News, что страны БРИКС могут пытаться уйти от использования доллара, однако, по его словам, в обозримом будущем новой резервной валюты в мире не появится.

« О н и ( с т р а н ы БРИКС — RT.) могут пытаться забрать статус нашей резервной валюты. Но другой резервной валюты на горизонте нет», — цитирует главу американского ведомства РИА Новости.

Он также выразил уверенность, что в мире по-прежнему нет альтернативы доллару.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что БРИКС не пытается создать собственную валюту.

Также экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников спрогнозировал ситуацию на валютном рынке в феврале.