Дания ужесточает контроль за старыми танкерами, идущими через Датские проливы

Датское морское управление усиливает меры по обеспечению соблюдения находящимися в порту Скаген танкерами правил безопасности на море, защиты окружающей среды и защиты моряков. Об этом сообщает ТАСС.

© Газета.Ru

В ведомстве подчеркнули, что данные меры предпринимаются в ответ на активное движение старых старых танкеров через проливы между Скандинавским и Ютландским полуостровами. В управлении добавили, что суда создают риски для безопасности на море, окружающей среды и моряков.

До этого сообщалось, что Швеция не считает диверсией повреждение подводного кабеля компании "Латвийский государственный радиотелевизионный центр" (LVRTC) в Балтийском море. 26 января сообщалось, что подводный оптоволоконный кабель, проложенный между Латвией и Швецией, получил повреждения, вероятно, в результате внешнего воздействия. После этого латвийский премьер-министр Эвика Силиня заявила о созыве совещания с участием ответственных служб и министерств. Позднее глава эстонского Минобороны Ханно Певкур предложил обязать суда платить за проход по Балтийскому морю.