Россию сочли готовой к более интенсивным переговорам с США по Украине

Россия демонстрирует готовность к более интенсивным переговорам с США по Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

До этого Кремль заявил об активизации контактов между Вашингтоном и Москвой, впервые указав, что две страны обсуждают в том числе и потенциальный сценарий завершения боевых действий в зоне конфликта.

Также на прошлой неделе президент США Дональд Трамп, неоднократно обещавший повлиять на переговорный процесс между РФ и Украиной, заявил, что его администрация уже провела серьезные переговоры с Москвой относительно конфликта, впрочем, без подробностей.