Министерство внутренних дел Германии не имеет доказательств, указывающих на причастность России к инцидентам, в ходе которых неизвестные залили выхлопные трубы сотен машин монтажной пеной.

По словам представителя ведомства Ларса Хармсена, расследование этого инцидента всё ещё продолжается.

« М о г у с к а з а т ь , ч т о в н а с т о я щ и й м о м е н т у М В Д ФРГ нет конкретных доказательств российской причастности к этому», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава немецкого МИД Анналена Бербок обвинила Россию в серии прошедших по Германии диверсий, в рамках которых злоумышленники заливали выхлопные трубы машин монтажной пеной.