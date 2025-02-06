МВД ФРГ высказалось о причастности России к инциденту с выхлопными трубами

МВД ФРГ: нет доказательств причастности России к инциденту с выхлопными трубами
Министерство внутренних дел Германии не имеет доказательств, указывающих на причастность России к инцидентам, в ходе которых неизвестные залили выхлопные трубы сотен машин монтажной пеной.
По словам представителя ведомства Ларса Хармсена, расследование этого инцидента всё ещё продолжается.
«Могу сказать, что в настоящий момент у МВД ФРГ нет конкретных доказательств российской причастности к этому», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава немецкого МИД Анналена Бербок обвинила Россию в серии прошедших по Германии диверсий, в рамках которых злоумышленники заливали выхлопные трубы машин монтажной пеной.