Президент ФРГ оценил идею Трампа переселить палестинцев из Газы

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил против идеи президента США Дональда Трампа переселить палестинцев из сектора Газа в арабские страны на постоянной основе и назвал подобное предложение неприемлемым.

" Р е ш е н и е , к о т о р о е и г н о р и р у е т и л и д а ж е н а р у ш а е т м е ж д у н а р о д н о е п р а в о , н е п р и е м л е м о " , - з а я в и л Штайнмайер в Анкаре.

Его слова приводит агентство DPA. При этом президент ФРГ не верит, что запланированные переговоры между арабскими государствами и новой администрацией США на этой основе будут успешными.

В то же время Штайнмайер подчеркнул, что решение конфликта может быть найдено только в том случае, если будут гарантированы безопасность Израиля и самоопределение палестинцев.

" Э т о т р у д н ы й и , в о з м о ж н о , д а ж е б о л е е д о л г и й п у т ь . Н о я о п а с а ю с ь , ч т о п р о и з в о л ь н ы е с о к р а щ е н и я э т о г о п у т и , о с о б е н н о п р е н е б р е ж е н и е м е ж д у н а р о д н ы м п р а в о м и е г о п р а в и л а м и , н е п р и в е д у т к ц е л и " , - у к а з а л о н .

Талибы обвинили Трампа в нарушении международного права

4 февраля Трамп заявил на совместной пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху после переговоров в Белом доме, что США рассматривают вопрос о долгосрочном владении сектором Газа, чтобы развивать его в интересах мира на Ближнем Востоке. Кроме того, он высказался за переселение палестинцев из анклава в другие страны региона, которые, по его словам, могли бы заплатить за это. Трамп также указал, что США готовы направить свои войска в Газу, если сочтут это необходимым.