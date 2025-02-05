Президент ФРГ оценил идею Трампа переселить палестинцев из Газы

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил против идеи президента США Дональда Трампа переселить палестинцев из сектора Газа в арабские страны на постоянной основе и назвал подобное предложение неприемлемым.
"Решение, которое игнорирует или даже нарушает международное право, неприемлемо", - заявил Штайнмайер в Анкаре.
Его слова приводит агентство DPA. При этом президент ФРГ не верит, что запланированные переговоры между арабскими государствами и новой администрацией США на этой основе будут успешными.
В то же время Штайнмайер подчеркнул, что решение конфликта может быть найдено только в том случае, если будут гарантированы безопасность Израиля и самоопределение палестинцев.
"Это трудный и, возможно, даже более долгий путь. Но я опасаюсь, что произвольные сокращения этого пути, особенно пренебрежение международным правом и его правилами, не приведут к цели", - указал он.
Талибы обвинили Трампа в нарушении международного права
4 февраля Трамп заявил на совместной пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху после переговоров в Белом доме, что США рассматривают вопрос о долгосрочном владении сектором Газа, чтобы развивать его в интересах мира на Ближнем Востоке. Кроме того, он высказался за переселение палестинцев из анклава в другие страны региона, которые, по его словам, могли бы заплатить за это. Трамп также указал, что США готовы направить свои войска в Газу, если сочтут это необходимым.