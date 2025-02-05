Совбез ООН проведет два заседания по Украине по запросу Запада и России

Совет Безопасности ООН в феврале проведет два заседания по Украине. Об этом сообщил первый зампостпреда миссии РФ при международной организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

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По запросу западных стран заседание состоится 24 февраля — в третью годовщину начала Россией военной операции на Украине, по запросу российской стороны — 17 февраля.

« М ы в д о л г у н е о с т а л и с ь и с р а з у ж е з а п р о с и л и н а 1 7 ф е в р а л я з а с е д а н и е в с в я з и с 1 0 - й г о д о в щ и н о й п р и н я т и я р е з о л ю ц и и С Б 2 2 0 2 , у т в е р д и в ш е й М и н с к и й к о м п л е к с м е р . Э т о б у д е т х о р о ш и м п о в о д о м п о г о в о р и т ь о п р о в а л е п р е в е н т и в н о й д и п л о м а т и и и з - з а д е й с т в и й з а п а д н ы х с п о н с о р о в к и е в с к о г о р е ж и м а , г о т о в и в ш и х е г о , к а к м ы с е г о д н я з н а е м , к в о й н е с Россией. Постараемся подобрать и интересного докладчика», — написал дипломат.

Оба заседания начнутся в 10:00 по Нью-Йорку (17:00 мск).

5 февраля заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов заявил, что Россия подвергается со стороны стран Запада комплексному деструктивному информационно-техническому воздействию.