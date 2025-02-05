Ведомство Маска прекращает финансирование СМИ, спонсируемых USAID

Департамент эффективности госуправления США (DOGE), возглавляемый Илоном Маском, прекращает финансирование издания Politico и других СМИ, которые спонсирует американское Агентство по международному развитию (USAID). Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает RT.

По ее словам, Politico получило «ошеломляющие 8,2 миллиона долларов в виде "государственных субсидий"». Левитт отметила, что эти средства издание потратило на «субсидирование подписки на Politico за счет налогоплательщиков».

« D O G E с е й ч а с р а б о т а е т н а д о т м е н о й э т и х п л а т е ж е й » , — д о б а в и л а о н а .

Ранее стало известно, что Politico получала многомиллионные гранты от USAID. Это вызвало волну критики со стороны сторонников президента США Дональда Трампа. Кроме того команда американского главы неоднократно обвиняла издание в предвзятости в его адрес и защите сына бывшего лидера Соединенных Штатов Джо Байдена Хантера.