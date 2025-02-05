Ведомство Маска прекращает финансирование СМИ, спонсируемых USAID
Департамент эффективности госуправления США (DOGE), возглавляемый Илоном Маском, прекращает финансирование издания Politico и других СМИ, которые спонсирует американское Агентство по международному развитию (USAID). Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает RT.
По ее словам, Politico получило «ошеломляющие 8,2 миллиона долларов в виде "государственных субсидий"». Левитт отметила, что эти средства издание потратило на «субсидирование подписки на Politico за счет налогоплательщиков».
«DOGE сейчас работает над отменой этих платежей», — добавила она.
Ранее стало известно, что Politico получала многомиллионные гранты от USAID. Это вызвало волну критики со стороны сторонников президента США Дональда Трампа. Кроме того команда американского главы неоднократно обвиняла издание в предвзятости в его адрес и защите сына бывшего лидера Соединенных Штатов Джо Байдена Хантера.