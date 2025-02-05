В Испании сократят рабочую неделю с сохранением зарплаты

Правительство Испании одобрило законопроект о сокращении рабочей недели с 40 до 37,5 часов. Изменения должны быть одобрены парламентом, пишет «Российская газета».

Министр труда Иоланда Диас, глава партии «Сумар», отметила, что инициатива направлена на то, чтобы жители страны жили лучше, меньше работали, были значительно более продуктивными и экономически эффективными.

Журналисты уточнили, что принятие закона зависит от того, сможет ли правительство договориться с рядом небольших партий.

По их данным, против инициативы главы Минтруда уже выступила каталонская сепаратистская партия «Вместе за Каталонию».

Кроме того, Центробанк Испании предупредил, что повышение стоимости рабочей силы может спровоцировать инфляцию и ограничить создание рабочих мест.