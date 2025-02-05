Генсек ООН заявил об опасности этнической чистки в секторе Газа
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил, что международному сообществу необходимо не допустить этнической чистки в секторе Газа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его пресс-секретаря Стефана Дюжаррика.
По словам пресс-секретаря, Гуттериш поддерживает концепцию «две страны для двух народов». Однако генсек ООН настаивает на том, что никаких людей нельзя переселять насильственно.
«В соответствии с основами международного права, нужно избегать любой формы этнической чистки», — передает его слова Дюжаррик.
Он также добавил, что Гуттериш призывает ООН как можно быстрее добиваться постоянного прекращения огня и освобождения всех заложников.
Ранее президент США Дональд Трамп предложил переселить жителей сектора Газа в Сомали и Марокко.