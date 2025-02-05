Генсек ООН заявил об опасности этнической чистки в секторе Газа

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил, что международному сообществу необходимо не допустить этнической чистки в секторе Газа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его пресс-секретаря Стефана Дюжаррика.

По словам пресс-секретаря, Гуттериш поддерживает концепцию «две страны для двух народов». Однако генсек ООН настаивает на том, что никаких людей нельзя переселять насильственно.

« В с о о т в е т с т в и и с о с н о в а м и м е ж д у н а р о д н о г о п р а в а , н у ж н о и з б е г а т ь л ю б о й ф о р м ы э т н и ч е с к о й ч и с т к и » , — п е р е д а е т е г о с л о в а Дюжаррик.

Он также добавил, что Гуттериш призывает ООН как можно быстрее добиваться постоянного прекращения огня и освобождения всех заложников.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил переселить жителей сектора Газа в Сомали и Марокко.