Додон обвинил власти Молдавии в преследовании его семьи
Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что нынешние власти страны занимаются преследованием его семьи. Об этом сообщает РИА Новости.
Таким образом он объяснил задержание своего брата в аэропорту Кишинева. Как считает Додон, за этим стоит правящая молдавская партия «Действие и солидарность». Он также добавил, что такие политические репрессии говорят о «решении использовать запугивание, а не закон».
«Очевидно, что власти продолжают давление на меня. Ранее они преследовали моих родных — публично унижали мать, жену, зятя. Теперь дошли до брата. Это часть политической расправы со стороны правящей партии "Действие и солидарность"», — заявил Додон.