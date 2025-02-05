Додон обвинил власти Молдавии в преследовании его семьи

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что нынешние власти страны занимаются преследованием его семьи. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом он объяснил задержание своего брата в аэропорту Кишинева. Как считает Додон, за этим стоит правящая молдавская партия «Действие и солидарность». Он также добавил, что такие политические репрессии говорят о «решении использовать запугивание, а не закон».

« О ч е в и д н о , ч т о в л а с т и п р о д о л ж а ю т д а в л е н и е н а м е н я . Р а н е е о н и п р е с л е д о в а л и м о и х р о д н ы х — п у б л и ч н о у н и ж а л и м а т ь , ж е н у , з я т я . Т е п е р ь д о ш л и д о б р а т а . Э т о ч а с т ь п о л и т и ч е с к о й р а с п р а в ы с о с т о р о н ы п р а в я щ е й п а р т и и " Д е й с т в и е и с о л и д а р н о с т ь " » , — з а я в и л Додон.

Ранее в Кишиневе задержали брата Додона.