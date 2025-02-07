Стало известно, кто возглавит делегацию США на Мюнхенской конференции

Вице-президент США Джей Ди Вэнс возглавит американскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности и на саммите по искусственному интеллекту в Париже.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

« В и ц е - п р е з и д е н т в ы с т у п и т н а о б о и х м е р о п р и я т и я х , п р о в е д е т д в у с т о р о н н и е в с т р е ч и с м и р о в ы м и л и д е р а м и » , — у к а з а н о в с о о б щ е н и и .

5 февраля агентство Bloomberg сообщило, что администрация США намерена представить свою стратегию по разрешению конфликта на Украине в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартует на следующей неделе. По данным источника, предварительный вариант документа должен был представить союзникам Кит Келлог.

6 февраля Келлог опроверг слухи о представлении плана и заявил, что озвучить его может только президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.