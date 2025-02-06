Трамп подписал указ о запрете на участие трансгендеров в женских соревнованиях

Дональд Трамп распорядился запретить трансгендерным* женщинам (то есть мужчинам, сменившим пол) участвовать в США в женских спортивных соревнованиях. Исполнительный указ президента опубликован на сайте Белого дома.

Трамп подписал указ о запрете на участие трансгендеров в женских соревнованиях
© ТАСС

«Теперь женский спорт будет только для женщин. Война против женского спорта окончена», сказал Трамп перед подписанием документа (цитата по The Washington Post).

Согласно указу, учебные заведения, которые продолжат разрешать трансгендерам* соревноваться в женских видах спорта, лишатся федерального финансирования. Подобные действия школ будут расцениваться как нарушение федерального закона, запрещающего дискриминацию по половому признаку в рамках образовательных программ.

Федеральные власти США также будут призывать применять аналогичные правила в других спортивных ассоциациях, не связанных со школами и колледжами. Кроме того, американский Госдепартамент получит предписание проверять визы спортсменов, въезжающих в Соединенные Штаты с целью убедиться, что рожденные мужчинами не выдают себя за женщин.

*В России движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено.

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