Трамп подписал указ о запрете на участие трансгендеров в женских соревнованиях

Дональд Трамп распорядился запретить трансгендерным* женщинам (то есть мужчинам, сменившим пол) участвовать в США в женских спортивных соревнованиях. Исполнительный указ президента опубликован на сайте Белого дома.
«Теперь женский спорт будет только для женщин. Война против женского спорта окончена», — сказал Трамп перед подписанием документа (цитата по The Washington Post).
Согласно указу, учебные заведения, которые продолжат разрешать трансгендерам* соревноваться в женских видах спорта, лишатся федерального финансирования. Подобные действия школ будут расцениваться как нарушение федерального закона, запрещающего дискриминацию по половому признаку в рамках образовательных программ.
Федеральные власти США также будут призывать применять аналогичные правила в других спортивных ассоциациях, не связанных со школами и колледжами. Кроме того, американский Госдепартамент получит предписание проверять визы спортсменов, въезжающих в Соединенные Штаты с целью убедиться, что рожденные мужчинами не выдают себя за женщин.
*В России движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено.