Трамп подписал указ о запрете на участие трансгендеров в женских соревнованиях

Дональд Трамп распорядился запретить трансгендерным* женщинам (то есть мужчинам, сменившим пол) участвовать в США в женских спортивных соревнованиях. Исполнительный указ президента опубликован на сайте Белого дома.

« Т е п е р ь ж е н с к и й с п о р т б у д е т т о л ь к о д л я ж е н щ и н . В о й н а п р о т и в ж е н с к о г о с п о р т а о к о н ч е н а » , — с к а з а л Трамп перед подписанием документа (цитата по The Washington Post).

Согласно указу, учебные заведения, которые продолжат разрешать трансгендерам* соревноваться в женских видах спорта, лишатся федерального финансирования. Подобные действия школ будут расцениваться как нарушение федерального закона, запрещающего дискриминацию по половому признаку в рамках образовательных программ.

Федеральные власти США также будут призывать применять аналогичные правила в других спортивных ассоциациях, не связанных со школами и колледжами. Кроме того, американский Госдепартамент получит предписание проверять визы спортсменов, въезжающих в Соединенные Штаты с целью убедиться, что рожденные мужчинами не выдают себя за женщин.

*В России движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено.