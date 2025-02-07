Спецпосланник Трампа по Украине провел встречу с украинским послом в США

Посол Украины в США Оксана Маркарова провела встречу со спецпосланником американского президента Дональда Трампа по России и Украине Китом Келлогом. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

" Н е п е р в а я н а ш а в с т р е ч а с г е н е р а л о м К и т о м К е л л о г о м в о о б щ е , н о п е р в а я в е г о о ф и ц и а л ь н о м с т а т у с е с п е ц п р е д с т а в и т е л я п о в о п р о с а м У к р а и н ы и Р о с с и и " , - о т м е т и л а о н а .

Маркарова добавила, что стороны "провели обстоятельную дискуссию", однако не привела деталей прошедшей встречи.

5 февраля сообщалось, что Келлог прибудет в Киев 20 февраля.

Он отмечал, что примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля. Как ожидается, там состоится обсуждение целей президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

Как в свою очередь сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники, среди элементов цели — потенциальная заморозка конфликта и оставление территории, занятой российскими войсками, "в подвешенном состоянии", при одновременном предоставлении Украине гарантий безопасности.