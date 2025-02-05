Лэмми заявил о «тысячах лет» партнерства между Великобританией и Украиной

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил о многовековом партнерстве Соединенного Королевства с Украиной, поскольку «тысячи лет назад киевские принцессы выходили замуж за британских князей». Видеозапись с соответствующим высказыванием опубликовал Telegram-канал «Политика страны».

По его словам, партнерству двух государств «сотни и тысячи лет», и оно доказывает, что обязательства Лондона перед Украиной не только на период конфликта, но и гораздо дальше. Лэмми заверил, что Великобритания является ключевым партнером республики.

Кроме того, Дэвид Лэмми отверг выдвинутые российским лидером Владимиром Путиным предложения по мирному урегулированию на Украине. Он выразил уверенность, что однажды мир наступит, и «Великобритания сыграет свою роль в полной мере, чтобы гарантировать, что Путин больше не вернется».

5 февраля глава МИД Великобритании прибыл в украинскую столицу с официальным визитом. Дипломат объяви о выделении Киеву дополнительной финансовой помощи со стороны Лондона, ее размер составит 55 млн фунтов стерлингов (около $68,8 млн).