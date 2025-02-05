Трамп предложил переселить жителей сектора Газа в Сомали

Президент США Дональд Трамп заявил, что жителей сектора Газа, пострадавшего в ходе конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС, следует расселить по разным странам. Об этом пишет The Jerusalem Post.

По его мнению, подходящими государствами для реализации этой цели являются Египет и Иордания.

Вместе с тем, заметил американский лидер, в проекте по переселению могут участвовать еще три страны: Федеративная Республика Сомали, Пунтленд (независимое, непризнанное государство в северо-восточной части Сомали) и Марокко.

Трамп пояснил, что в этих странах необходимо возвести качественное жилье с тем, чтобы жители анклава попали в «красивый город».

По его оценке, территория сектора Газа в настоящее время не пригодна для проживания, на ее очистку от обломков разрушенных зданий и восстановление потребуется не менее 15 лет.