Читатели газеты Figaro предрекли Владимиру Зеленскому конец после оглашения Кремлем своей позиции по поводу переговоров с ним. Их мнение приводит РИА Новости.

Ранее Зеленский допустил контакты с президентом России Владимиром Путиным с целью урегулирования конфликта. Комментируя это, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что готовность к диалогу должна на чем-то базироваться, иначе эти слова являются пустым звуком.

« У ж е д е с я т ь л е т к а к я с н о , ч т о Украина, которой манипулируют американцы, идет к своей погибели», — считает один из читателей Figaro.

Другой пользователь призвал Зеленского вернуться «со своими юмористическими номерами на эстраду». По мнению еще одного читателя газеты, у Зеленского есть всего два сценария.

« П е р в ы й : Зеленский уходит в отставку, назначают временного главу государства, заключается мирное соглашение, сопряженное с территориальными потерями. Второй: Зеленский отказывается оставить власть, украинская армия организует государственный переворот, временно президентом назначают военного, который будет вести переговоры о мирном соглашении. Опять-таки с территориальными потерями», — заключил он.

Напомним, что в июне 2024 года Путин назвал главные пункты для окончания конфликта на Украине. Среди них отказ Киева от намерений присоединиться к НАТО, выход ВСУ из новых российских регионов, проведение демилитаризации и денацификации в стране и ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.