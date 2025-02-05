В Кишиневе задержали брата Додона

Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры Молдавии задержали бизнесмена Александра Додона, брата экс-президента республики Игоря Додона. Об этом пишет РИА Новости.

Задержание произошло в среду, 5 февраля, в аэропорту Кишинева, в зале прилета.

« [ А л е к с а н д р ] Додон сейчас находится в изоляторе Национального центра борьбы с коррупцией», — отметил замглавы Антикоррупционной прокуратуры Василий Плеван.

Чиновник пояснил, что предпринимателя подозревают в незаконном обогащении. Он добавил, что брат экс-президента может быть задержан на срок до 72 часов.

Ранее сообщалось, что лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон призвал к отставке действующего президента Молдавии Майи Санду, и роспуску парламента. Он уточнил, что правящая Партия действия и солидарности «ввергла страну в жестокий кризис».