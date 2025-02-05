Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Ламми, они обсудили соглашение о партнерстве между двумя странами.

Об этом сообщил украинский лидер в своем Telegram-канале.

« О с о б о е в н и м а н и е ( у д е л и л и ) к о о р д и н а ц и и ш а г о в с п а р т н е р а м и , г а р а н т и я м б е з о п а с н о с т и , у с и л е н и ю с а н к ц и й п р о т и в РФ, в том числе ее нефтяной отрасли и ОПК, и использованию замороженных российских активов в пользу нашей страны», — написал Зеленский.

Также украинский лидер отметил, что Киев ценит оказываемую Лондоном финансовую помощь.

5 февраля Зеленский рассказал, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Однако переход к дипломатическим мерам он допустил при условии, что их «посчитает нужными» народ Украины.

На заявления Зеленского отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высказывания украинского политика пустыми словами.