Китай наказал Запад за «век унижения»

Западные экономисты бьют тревогу: некогда прославленная европейская экономика больше не может конкурировать с китайской. Сразу два экономических плана, запущенных Си Цзиньпином - Made in China и «Великое обновление» - полностью преобразили страну.

Как пишет французское аналитическое издание Atlantico, сегодня у Си Цзиньпина есть четкая цель, которую разделяет абсолютно весь китайский народ: стать ведущей научно-технической державой на планете в середине XXI века. Это должно состояться не позже столетней годовщины провозглашения Республики 1 октября 1949 года.

Как пишет обозреватель Atlantico Жан-Пьер Корниу, автор нескольких книг о глобальном порядке, Китай берет у Запада убедительный реванш за попытки в течение пяти столетий принизить его историческое значение. И особенно за вторую половину XIX века и начало XX века, который китайские историки называют «веком унижения».

Начавшись с развязанной Великобританией Первой опиумной войны, «век унижения» ознаменовался попытками западных колонизаторов и Японии стереть Китай. Китайцы выстояли, окрепли, создали собственную республику и уже в Корейской войне (1950-1953 годы) нанесли унизительнейшее поражение США и их союзникам.

Если в начале XIX века Китай был огромной сельскохозяйственной страной с низким уровнем урбанизации, то уже в середине XX столетия это была мощная военная держава. А сейчас - абсолютный мировой лидер.

О том, как стремительно развивался Китай, говорят цифры, который собрало Atlantico.

В 1950 году, перед началом Корейской войны, 89% населения проживало в сельской местности и было бедным. В 1978 году Китай занял 32-е место в мире по объему международной торговли. Однако яростное стремление Китая к модернизации, воплощенное Дэн Сяопином, вывело страну на новый уровень развития. Менее чем за десять лет Дэн Сяопин продемонстрировал, что во многих секторах Китай может догнать западный уровень. Теперь же Си Цзиньпин показал, что Китай может превзойти этот уровень, оставив Запад далеко позади.

Чтобы вывести Китай из нищеты, Дэн Сяопин открыл страну иностранным компетенциям и капиталам. По такому же пути шли и четыре «азиатских дракона» - Южная Корея, Сингапур, Гонконг и Тайвань. В 1987 году для достижения этой цели на южном побережье Китая были созданы четыре особые экономические зоны (ОЭЗ), куда звали иностранных инвесторов.

Сейчас в Китае 20 крупных экономических зон, они находятся в главных мегаполисах страны и прибрежных городах. Также вся провинция Хайнань является особой экономической зоной (то есть ее можно сравнить с американским штатом Делавэр, где зарегистрировать бизнес проще простого). Только вот времена, когда иностранцы создавали в Китае свои производства, прельстившись на низкие налоги, миновали. Сейчас китайцы сами строят свою экономику.

Скажем, режим ОЭЗ имеет деловой район Пудун в Шанхае, который расположен в устье реки Янцзы. Бизнес-сердцем района является парк высоких технологий Чжанцзян, где зарегистрированы десятки тысяч компаний, работающих в самых разных отраслях - от робототехники до биомедицины.

Именно тут находятся штаб-квартиры или главные лаборатории таких китайских монстров, как ZTE, Huahong Group, Honliv Healthcare, SMIC, China Commercial Aircraft и другие.

Сегодня Китай - неоспоримый мировой лидер именно в высоких технологиях, пишет Atlantico. Взять хотя бы автопром. Китай производит в три раза больше автомобилей, чем США (хотя именно тут Генри Форд построил первый в мире автозавод). Причем 40% китайских автомобилей составляют электромобили (66% мирового производства).

74% компаний, производящих электромобили, являются дочерними предприятиями крупных китайских компаний (SAIC, GAC, Geely) или многочисленных стартапов. Китайские компании ведут настолько жестокую конкуренцию, которая капиталистическому Западу и не снилась: в этой борьбе снижается цена и повышается качество, а компании-лузеры уходят с рынка.

Китайский прогресс не является чем-то случайным, это результатом тщательного планирования, подчеркивает Atlantico.

Еще в 2006 году власти Китая поставили задачу: к 2020 году довести долю НИОКР в ВВП до 2,5%, из которых 15% будет направлено на фундаментальные исследования. Цель была достигнута даже раньше. А в 2008 году была запущена программа по привлечению и удержанию в Китае ведущих ученых - программа «Тысяча талантов».

Затем, в 2015 года, уже при Си Цзиньпине, был обнародован план Made in China.

Китай уже не собирался копировать западные разработки, он пообещал стать эталоном для Запада в 10 приоритетных секторах, включая автомобилестроение, железнодорожный транспорт, промышленную робототехнику, медицинскую инженерию, возобновляемые источники энергии, IT и другие. И снова цель была достигнута ранее.

По сути, теперь можно смело утверждать: Запад ответил Китаю за век унижения.