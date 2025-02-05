Администрация президента США Дональда Трампа пока не планирует отправлять свою армию в сектор Газа или финансировать восстановление анклава, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

« П р е з и д е н т н е б р а л н а с е б я о б я з а т е л ь с т в о о т п р а в л я т ь в о й с к а в Газу. Он также дал понять, что США не будут платить за её восстановление», — цитирует её РИА Новости.

Левитт отметила, что власти будут взаимодействовать с партнёрами в регионе для содействия в восстановлении.

Ранее президент США призвал полностью снести сектор Газа, потому что он якобы непригоден для жизни. Жителей Трамп предложил перевезти в Иорданию и Египет. Также, по его мнению, Газу можно превратить в ближневосточную Ривьеру.