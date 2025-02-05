В Белом доме заверили, что пока не намерены отправлять войска США в сектор Газа
Администрация президента США Дональда Трампа пока не планирует отправлять свою армию в сектор Газа или финансировать восстановление анклава, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Президент не брал на себя обязательство отправлять войска в Газу. Он также дал понять, что США не будут платить за её восстановление», — цитирует её РИА Новости.
Левитт отметила, что власти будут взаимодействовать с партнёрами в регионе для содействия в восстановлении.
Ранее президент США призвал полностью снести сектор Газа, потому что он якобы непригоден для жизни. Жителей Трамп предложил перевезти в Иорданию и Египет. Также, по его мнению, Газу можно превратить в ближневосточную Ривьеру.