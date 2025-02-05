Эрдоган высказался об урегулировании конфликта на Украине

Турция выступает за справедливое урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган по итогам переговоров со своим коллегой из ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в Анкаре.

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" М ы в ы с т у п а е м з а с п р а в е д л и в о е и п р о ч н о е у р е г у л и р о в а н и е н а Украине", – приводит ТАСС слова Эрдогана.

Как подчеркнул президент Турции, украинский конфликт должен завершиться миром.

Ранее Владимир Путин заявил, что Эрдоган передал России новые предложения по контактам с Украиной во время саммита БРИКС.

Однако он не уточнил детали, назвав их "интимными вещами".

До этого Турция передала странам Евросоюза свое видение по поводу необходимости прекращения огня на Украине в кратчайшие сроки. Это произошло во время переговоров с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 17 декабря. Эрдоган также подчеркнул, что взгляды Турции связаны с "обеспечением справедливого мира".