В США хотят выдвинуть законопроект против Илона Маска

Конгрессмен-демократ от американского штата Висконсин Марк Покан планирует выдвинуть законопроект под названием ELON MUSK, который запрещает специальным госслужащим, одним из которых является сам предприниматель Илон Маск, иметь действующие федеральные контракты. Об этом американский чиновник написал в соцсети Х.

« Э т о т з а к о н б у д е т п р е д п и с ы в а т ь п р е к р а щ е н и е ф е д е р а л ь н ы м и а г е н т с т в а м и л ю б ы х к о н т р а к т о в , з а к л ю ч е н н ы х с о с п е ц и а л ь н ы м г о с у д а р с т в е н н ы м с л у ж а щ и м , а н а л о г и ч н о з а п р е т а м д л я ч л е н о в к о н г р е с с а и д р у г и х ф е д е р а л ь н ы х с л у ж а щ и х » , — н а п и с а л к о н г р е с с м е н .

Из сообщения также следует, что должность специального госслужащего позволяет давать рекомендации по расходам бюджета. А это значит, что занимающие государственную должность вполне могут воспользоваться этим в собственных интересах и для личной выгоды, написал Покан.

Среди прочего в заявлении конгрессмена указано, что «ни один госслужащий не должен иметь какого-либо финансового интереса» в том, с кем правительство США ведет дела, и Маск, по мнению Покана, является наглядным примером «такого рода потенциального злоупотребления».

5 февраля телекомпания NBC News со ссылкой на неназванного чиновника в администрации президента Дональда Трампа сообщала, что Белый дом напомнил Маску, что у его власти есть пределы. По информации телекомпании, у бизнесмена есть доступ к чувствительной государственной информации и платежной системе Министерства финансов США, и остается неясным, что Маск и его команда собираются делать с этой чувствительной информацией.