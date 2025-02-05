Бербок обвинила Россию в подрыве демократий ЕС

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала серию диверсий по всей территории Германии, когда злоумышленники заклеивали выхлопные трубы автомобилей монтажной пеной, которую якобы организовала Россия.

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Об этом пишет N-tv.

« У ж е д а в н о с т а л о я с н о , ч т о К р е м л ь и с п о л ь з у е т р а з л и ч н ы е м е т о д ы , ч т о б ы п о п ы т а т ь с я д е с т а б и л и з и р о в а т ь е в р о п е й с к и е д е м о к р а т и и и д и с к р е д и т и р о в а т ь н е п о п у л я р н ы е п а р т и и . Л ю б о й , к т о п о л и т и ч е с к и п о д д е р ж и в а е т е в р о п е й с к и й м и р н ы й п о р я д о к и в ы с т у п а е т п р о т и в а г р е с с и в н о й в о й н ы Р о с с и и п р о т и в Украины, которая нарушает международное право, оказывается под прицелом Кремля и его приспешников», — сказала Бербок.

Она утверждает, что так происходило в Молдавии и сейчас происходит в Грузии. Также, считает Бербок, влияние Кремля «очевидно и на выборах в других европейских странах».

До этого журнал Der Spiegel утверждал, что Россия якобы стоит за серией диверсий по всей территории Германии. В материале сообщается, что в конце декабря 2024 года злоумышленники заклеивали выхлопные трубы автомобилей монтажной пеной и расклеивали фотографии вице-президента ФРГ от партии Зеленых Роберта Хабека. Журнал утверждает, что выглядевшее «как работа радикальных климатических активистов, на самом деле является работой российской агентуры».