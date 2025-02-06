Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам при условии понимания чем конфликт закончится для республики. Его слова передает УНИАН.

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« Я г о т о в к п е р е г о в о р а м , е с л и у н а с б у д е т п о н и м а н и е , ч е м з а к о н ч и т с я э т а в о й н а д л я н а с , н е т н и к а к и х п р о б л е м » , — з а я в и л Зеленский.

Он добавил, что страны Евросоюза и США считают, что дипломатия невозможна без участия России и президента Владимира Путина.

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

Ранее Зеленский признался, что не хотел бы даже думать о том, что будет с Украиной в случае прекращения поддержки со стороны США. По словам украинского лидера, без американской помощи Вооруженные силы Украины (ВСУ) ждет обрушение фронта.