США проведут пересмотр своего членства в ЮНЕСКО

США проведут пересмотр своего членства в Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

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Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте Белого дома.

«Соединенные Штаты также проведут обзор своего членства в ЮНЕСКО. Этот обзор будет проводиться Секретарем в координации с Представителем Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций (Послом ООН) и должен быть завершен в течение 90 дней с даты этого распоряжения», — говорится в документе.

В американском правительстве уточнили, что обзор будет включать оценку того, как и поддерживает ли ЮНЕСКО интересы США. В частности, Вашингтон проведет анализ любых проявлений антисемитизма или антиизраильских настроений внутри организации.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров исключил выход России из ЮНЕСКО. По его словам, Россия борется с предвзятым отношением со стороны Секретариата ЮНЕСКО изнутри, но выходить из него не собирается.