В ООН отреагировали на выход Израиля из организации

Израиль не входит в число стран-членов Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН), и потому не может выйти из его состава. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель СПЧ ООН Паскаль Сим.

Он отметил, что Израиль, подобно любому из 193 государств-членов ООН, имеет статус наблюдателя в СПЧ. В тоже время он не входит в число 47 членов Совета. Поэтому Израиль, как государство-наблюдатель, не может выйти из состава органа, в котором не состоит. Сим подчеркнул, что еврейское государство много лет регулярно взаимодействовало с СПЧ.

5 февраля министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что еврейское государство вслед за США решило выйти из Совета ООН по правам человека. Министр обвинил СПЧ ООН в том, что Совет "традиционно защищает нарушителей прав человека, позволяя им скрываться от критики", и "постоянно демонизирует единственную демократию на Ближнем Востоке - Израиль".