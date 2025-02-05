Израиль вслед за США вышел из Совета ООН по правам человека

Израиль объявил о выходе страны из Совета ООН по правам человека на следующий день после того, как это сделали США. Решение об этом озвучил глава МИД Израиля Гидеон Саар в соцсетях 5 февраля.

«Израиль присоединяется к Соединенным Штатам и не будет участвовать в СПЧ ООН», — говорится в сообщении.

Саар заявил, что СПЧ ООН «традиционно защищает нарушителей прав человека, позволяя им скрываться от критики», и «постоянно демонизирует единственную демократию на Ближнем Востоке — Израиль».

Трамп подписал указ о выходе США из Совета ООН по правам человека

По словам министра, в отношении Израиля приняли более 100 осуждающих резолюций. Это, по его подсчетам, более 20% всех резолюций, когда-либо принятых Советом, и больше, чем против Ирана, Кубы, Северной Кореи и Венесуэлы вместе взятых.

«Израиль больше не потерпит эту дискриминацию!» — заявил Саар.

Как писала «Парламентская газета», 4 февраля Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Совета по правам человека ООН и Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР).