Во Франции левые не смогли отправить правительство Франсуа Байру в отставку

В среду на заседании Национального собрания, нижней палаты французского парламента, прошло голосование по вотуму недоверия нынешнему правительству Франсуа Байру, который был выдвинут радикально левой партией "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона.

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Эта инициатива не получила поддержки в Бурбонском дворце, где заседает парламент. За нее проголосовали 128 депутатов.

Это притом, что левым были необходимы как минимум 289 голосов из 577 (то есть больше половины депутатского корпуса), чтобы отправить нынешний кабинет министров в отставку.

Не получилось. По сути, такой исход голосования был предрешен, когда демарш сторонников Меланшона в парламенте накануне голосования не поддержали социалисты - их союзники по левому альянсу "Новый народный фронт". Против также высказалось руководство правой партии "Национальное объединение", у которой самая большая фракция в парламенте (124 мандата). Это уже не говоря о партии власти "Возрождение" и идейно близких ей прочих политических объединений, представители которых сформировали команду Франсуа Байру.

Левая партия "Неподчинившаяся Франция" внесла еще одну резолюцию, голосование по которой пройдет позже. Но, как считают местные обозреватели, шансов на успех у нее также нет.

Напомним, что вотумы недоверия правительству спровоцировало решение нынешнего премьер-министра использовать статью 49.3 конституции, позволяющую принимать законы без обсуждения и голосования в парламенте, чтобы утвердить государственный бюджет на 2025 года, а также бюджет системы социального обеспечения.

Законопроект, а в нем предусмотрены серьезные сокращения госрасходов на десятки миллиардов евро, в том числе на социальные программы и не только, был встречен в штыки левыми политическими силами и, в первую очередь, "неподчинившимися".

Со своей стороны социалисты, добившись в ходе переговоров с правительством некоторых уступок, посчитали, что бюджет, хотя и далек от совершенства, но "нужен стране, чтобы государство продолжало функционировать".

Примерно тем же руководствовались и единомышленники Марин Ле Пен. Председатель партии "Национальное объединение" Жордан Барделла в интервью радиостанции RTL назвал проект бюджета "плохим для нации и покупательной способности", но подчеркнул, что французы "не выиграют от новой нестабильности, что отрицательно скажется на экономике страны".