Власти Сирии согласовали контракт с французской фирмой на эксплуатацию порта Латакия

Новый контракт с французской группой CMA CGM на эксплуатацию контейнерного терминала в порту Латакия согласован после длительных переговоров, заявил представитель Главного управления сухопутных и морских портов Сирии. Об этом пишет Al Arabiya.

CMA CGM Group — французская транспортная компания, занимающаяся преимущественно контейнерными морскими перевозками.

Является крупнейшим во Франции и четвёртым в мире морским контейнерным перевозчиком. Доступ к контейнерному терминалу Латакии группа получила в 2009 году.

Представитель отметил, что контракт будет включать новые условия и механизмы, а также урегулирование всех предыдущих сборов обеими сторонами.

Журналисты заметили, что портовые власти не посчитали нужным раскрыть подробности соглашения.

По их данным, сирийские власти надеялись договориться о большей доле доходов, чем по предыдущему контракту, заключенному при экс-президенте Сирии Башаре Асаде, о более коротких сроках аренды терминала и ряде технических усовершенствований.