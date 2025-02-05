Bloomberg: "Ривьера в Газе" может быть больше, чем фантазией Трампа

Трамп, читавший с листа подготовленную речь на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, следовал логике "недобросовестного застройщика", которая выражалась в том числе в пренебрежении к мнению жителей самого сектора Газа. И, вероятно, к его словам стоит отнестись серьезно. Об этом написал в среду колумнист Bloomberg Марк Чемпион.

" З а е щ е о д н и м п р и з н а к о м т о г о , ч т о " П р о е к т Р и в ь е р а " Т р а м п а м о ж е т б ы т ь у ж е в з в е ш е н н о й п о з и ц и е й , п о с л у ш а й т е , ч т о з я т ь п р е з и д е н т а , Джаред Кушнер, говорил о ценности Газы как "прибрежной собственности" как минимум последний год", - пишет автор.

Он также напоминает, что в своей речи во вторник Трамп уделил внимание даже качеству материалов, из которых построено посольство США в Иерусалиме, построенное по его распоряжению.

Кроме того, миллиардер Стив Уиткофф, которого Трамп планирует назначить спецпосланником в данном регионе, заработал свое состояние именно в девелоперском бизнесе, и с его точки зрения Газа может выглядеть как идеальная возможность заработать денег.

В Госдуме выступили против переселения жителей из Газы

Проблема в том, пишет Чемпион, что эта территория - не новый инвестиционный проект в сфере недвижимости, а многолетний, жестокий, пропитанный кровью религиозный и национальный конфликт. И убедить 2 миллиона палестинцев добровольно покинуть родную землю едва ли выйдет, хотя многие, вероятно, и переберутся куда-нибудь в более спокойное место. Альтернатива этому - то, что можно назвать только этнической чисткой.

Да и не только в самих палестинцах дело. Убедить Египет и Иорданию принять сотни тысяч беженцев - тоже задача не из простых. Слишком высокие ставки для правительств этих стран, которых избиратели обязательно спросят за "коллаборационизм" с Вашингтоном и Тель-Авивом. Да и политические, социальные и экономические последствия могут быть очень тяжелыми.

Как бы то ни было, в речи Трампа была и констатация простого факта: сейчас сектор Газа представляет из себя груду развалин, которую, как скажет любой строитель, проще снести и отстроить заново, чем восстановить.