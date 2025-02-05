Владимир Зеленский больше всего боялся призыва Вашингтона к выборам на Украине.

Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис, передает РИА Новости.

« Е д и н с т в е н н о е з а я в л е н и е , к о т о р о г о Зеленский боялся больше всего, поступило от спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога, который заявил: "Что действительно нужно Украине сейчас, так это выборы"», — сказал он.

Меркурис считает, что Зеленский воспримет это в качестве послания украинцам о том, что Вашингтон больше не хочет видеть его на этом месте.

Ранее Келлог заявил, что в США хотят, чтобы выборы президента Украины состоялись до конца 2025 года, особенно если будет заключен мир с Россией. В офисе Зеленского же данные слова раскритиковали, назвав план спецпосланника провальным, если он состоит из прекращения огня и последующих выборов.

Напомним, что 31 марта 2024 года на Украине должны были пройти президентские выборы, но из-за продления действия военного положения и всеобщей мобилизации Киев решил их не проводить. Таким образом Зеленский в настоящее время занимает свой пост нелегитимно.