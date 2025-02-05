Раскрыт главный страх Зеленского
Владимир Зеленский больше всего боялся призыва Вашингтона к выборам на Украине.
Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис, передает РИА Новости.
«Единственное заявление, которого Зеленский боялся больше всего, поступило от спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога, который заявил: "Что действительно нужно Украине сейчас, так это выборы"», — сказал он.
Меркурис считает, что Зеленский воспримет это в качестве послания украинцам о том, что Вашингтон больше не хочет видеть его на этом месте.
Ранее Келлог заявил, что в США хотят, чтобы выборы президента Украины состоялись до конца 2025 года, особенно если будет заключен мир с Россией. В офисе Зеленского же данные слова раскритиковали, назвав план спецпосланника провальным, если он состоит из прекращения огня и последующих выборов.
Напомним, что 31 марта 2024 года на Украине должны были пройти президентские выборы, но из-за продления действия военного положения и всеобщей мобилизации Киев решил их не проводить. Таким образом Зеленский в настоящее время занимает свой пост нелегитимно.