Bloomberg: США на следующей неделе представят план завершения конфликта на Украине
Администрация президента США Дональда Трампа представит план по прекращению конфликта на Украине на следующей неделе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, план будет представлен в Германии на Мюнхенской конференции по безопасности, которая запланирована на 14-16 февраля.
Источник отметил, что положения документа озвучит специальный представитель Трампа по Украине и России Кейт Келлог.
Собеседник агентства заметил, что пока нет данных о том, в каком формате будет проходить обсуждение плана и насколько подробным оно будет.
Высказывания Келлога позволяют предположить, пояснили журналисты, что план будет в неоконсервативном стиле, будет базироваться на принципах концепции «мир через силу».
В администрации Трампа произошел раскол из-за плана по Украине
По их данным, в его рамках будет предложено заморозить конфликт по линии противостояния. Кроме того, Украине будут представлены гарантии безопасности.