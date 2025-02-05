Администрация президента США Дональда Трампа представит план по прекращению конфликта на Украине на следующей неделе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, план будет представлен в Германии на Мюнхенской конференции по безопасности, которая запланирована на 14-16 февраля.

Источник отметил, что положения документа озвучит специальный представитель Трампа по Украине и России Кейт Келлог.

Собеседник агентства заметил, что пока нет данных о том, в каком формате будет проходить обсуждение плана и насколько подробным оно будет.

Высказывания Келлога позволяют предположить, пояснили журналисты, что план будет в неоконсервативном стиле, будет базироваться на принципах концепции «мир через силу».

В администрации Трампа произошел раскол из-за плана по Украине

По их данным, в его рамках будет предложено заморозить конфликт по линии противостояния. Кроме того, Украине будут представлены гарантии безопасности.