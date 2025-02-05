Требования Владимира Зеленского о ядерном оружии являются наглостью. Такое мнение высказал вице-спикер Словакии и глава партии «Словацкая национальная партия» Андрей Данко, передает РИА Новости.

Ранее Зеленский заявил, что процесс вступления Украины в НАТО может занять годы и десятилетия, поэтому для обеспечения ее безопасности Запад должен предоставить Киеву ядерное оружие.

Комментируя это, Данко указал, что за последние две недели на Украине «повалили скандалы, связанные с разграблением имущества и потерей денег, которые шли на помощь Киеву». По его словам, речь идет и об оружии, и о гуманитарной помощи.

« Н а Украине уже никто не удивляется последним событиям, когда обнаруживается, что Украина обворовывала США и Евросоюз. Я часто говорил, что настоящие украинцы страдают. Но не страдают те, которые торчат в Монако, Каннах или других западных местах отдыха. Оказывается, что Зеленский врал и вчера еще имел наглость сказать, что Украине нужно ядерное оружие, если она не будет в НАТО», — добавил он.

Данко считает, что Зеленский «потерял разум» и тот факт, что он остановил транзит российского газа, который поступал в Словакию, является «безобразной наглостью, неблагодарностью и заносчивостью». Кроме того, по мнению вице-спикера, конфликт на Украине «был вызван искусственно». Он выразил уверенность, что главы США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин «решат его без Зеленского».