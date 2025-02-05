Во Франции призвали отправить под трибунал главу Еврокомиссии
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал отправить под трибунал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Об этом сообщает РИА Новости.
Таким образом Филиппо прокомментировал заявление дер Ляйен о создании трибунала в отношении действий России на Украине. Как считает французский политик, главу Еврокомиссии саму стоит отдать под суд.
«Урсула хочет создать "специальный трибунал" против России как раз в тот момент, когда мир становится возможным! <...> Чего хотим мы, так это "специального трибунала" для Урсулы фон дер Ляйен и ЕС! Пфайзергейт, СМС, коррупция ЕС, кража нашего суверенитета, аннулирование результатов выборов и т.д. Несите ответственность!», — заявил он.
Ранее идею о спецтрибунале по действиям России на Украине прокомментировал глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.