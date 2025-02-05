В Конгрессе США захотели объявить Трампу импичмент
Член Палаты представителей США от Демпартии Эл Грин объявил в ходе заседания законодательного органа, что предложит вынести импичмент президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. Об этом пишет РИА Новости.
Накануне глава США объявил, что США займутся восстановлением Газы, а палестинцев он предложил переселить в Иорданию и Египет.
«Работа для объявления импичмента президенту началась. Я объявляю, что внесу документ об импичменте против президента за подлые предложения и подлые деяния», — подчеркнул Грин.
Парламентарий уточнил, что президент США «заслужил» импичмент за свои действия в отношении Газы.
Журналисты отметили, что у республиканцев перевес как в Сенате, так и Палате представителей Конгресса, поэтому импичмент Трампу маловероятен.
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Ранее сообщалось, что Палата представителей США 13 января 2021 года, за неделю до инаугурации Джо Байдена и завершения первого срока Трампа, начала рассматривать вопрос об импичменте президенту.