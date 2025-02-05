Член Палаты представителей США от Демпартии Эл Грин объявил в ходе заседания законодательного органа, что предложит вынести импичмент президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне глава США объявил, что США займутся восстановлением Газы, а палестинцев он предложил переселить в Иорданию и Египет.

« Р а б о т а д л я о б ъ я в л е н и я и м п и ч м е н т а п р е з и д е н т у н а ч а л а с ь . Я о б ъ я в л я ю , ч т о в н е с у д о к у м е н т о б и м п и ч м е н т е п р о т и в п р е з и д е н т а з а п о д л ы е п р е д л о ж е н и я и п о д л ы е д е я н и я » , — п о д ч е р к н у л Грин.

Парламентарий уточнил, что президент США «заслужил» импичмент за свои действия в отношении Газы.

Журналисты отметили, что у республиканцев перевес как в Сенате, так и Палате представителей Конгресса, поэтому импичмент Трампу маловероятен.

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Ранее сообщалось, что Палата представителей США 13 января 2021 года, за неделю до инаугурации Джо Байдена и завершения первого срока Трампа, начала рассматривать вопрос об импичменте президенту.