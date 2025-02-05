Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что даже мысль о прекращении американской помощи для него неприемлема, так как в таком случае Вооруженные силы страны не смогут противостоять России.

Его слова передает УНИАН.

« Я н е х о т е л б ы д а ж е п р е д с т а в л я т ь , ч т о п р о и з о й д е т , е с л и в о й н а п р о д о л ж и т с я , н о у ж е к а к п р о т и в о с т о я н и е Украины и России без участия США. Сегодня я не готов делать прогнозы или выводы на этот счет», — отметил Зеленский.

Глава государства назвал гипотетическое прекращение поддержки со стороны Вашингтона «чрезвычайно рискованным» шагом, который ослабит обороноспособность Украины.

« Э т о о д н о з н а ч н о п о д о р в е т н а ш в о е н н ы й п о т е н ц и а л . М ы с т а н е м с л а б е е , и я н е у в е р е н , с м о ж е м л и у д е р ж а т ь ф р о н т » , — д о б а в и л о н .

При этом Зеленский выразил благодарность США за текущую помощь, однако уточнил, что обсуждать новые пакеты поддержки пока преждевременно. Он также сообщил о надежде на «контакты и переговоры» с представителями команды экс-президента США Дональда Трампа для укрепления двустороннего взаимодействия.

4 февраля Трамп сообщил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным металлам.

Газета The New York Times писала, что Украина готова предоставить США доступ к полезным ископаемым в стране, если Вашингтон даст гарантии того, что эти ресурсы не окажутся в распоряжении России.