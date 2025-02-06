Зеленский признался в отсутствии новых пакетов военной помощи от США при Трампе

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что военная помощь от США, которую продолжают получать Вооруженные силы республики (ВСУ), была одобрена экс-президентом США Джо Байденом. При этом новые пакеты военной помощи, принятые действующим американским лидером Дональдом Трампом, пока отсутствуют, рассказал он в беседе с агентством УНИАН.

« А м е р и к а н с к а я п о м о щ ь н е о с т а н о в л е н а , о н а п р о д о л ж а е т с я , з а э т о я б л а г о д а р е н США. Конечно мы не говорим о новых пакетах, пока об этом рано говорить», — рассказал украинский лидер.

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Также Зеленский заявил, что не хотел бы даже думать о том, что будет с Украиной в случае прекращения поддержки со стороны США. Он даже допустил обрушение фронта для ВСУ.

Ранее стало известно о назревающем в США скандале из-за пропавших на Украине миллиардов долларов. Следователи начали проверки по обвинениям в хищениях, взяточничестве и коррупции по линии Агентства США по международному развитию (USAID).