Аргентина объявила о намерении выйти из ВОЗ
Президент Аргентины Хавьер Милей распорядился о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщил официальный представитель правительства республики Мануэль Адорни, передает ТАСС.
По его словам, Милей поручил главе МИД Херардо Вертейну «прекратить участие страны в ВОЗ». В качестве причины Адорни назвал «глубокие разногласия по поводу санитарной политики во время пандемии COVID-19».
«Мы, аргентинцы, не позволим международной организации вмешиваться в наш суверенитет, а тем более — в наше здоровье», — сказал он.
Также Адорни добавил, что Аргентина не получает финансирования от ВОЗ, поэтому выход из организации не приведет к потере средств для страны и не повлияет на качество услуг.
Ранее указ о выходе из ВОЗ подписал президент США Дональд Трамп. Вашингтон считает, что организация недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от Соединенных Штатов слишком большого финансирования.