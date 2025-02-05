Аргентина объявила о намерении выйти из ВОЗ

Президент Аргентины Хавьер Милей распорядился о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщил официальный представитель правительства республики Мануэль Адорни, передает ТАСС.

По его словам, Милей поручил главе МИД Херардо Вертейну «прекратить участие страны в ВОЗ». В качестве причины Адорни назвал «глубокие разногласия по поводу санитарной политики во время пандемии COVID-19».

« М ы , а р г е н т и н ц ы , н е п о з в о л и м м е ж д у н а р о д н о й о р г а н и з а ц и и в м е ш и в а т ь с я в н а ш с у в е р е н и т е т , а т е м б о л е е — в н а ш е з д о р о в ь е » , — с к а з а л о н .

Также Адорни добавил, что Аргентина не получает финансирования от ВОЗ, поэтому выход из организации не приведет к потере средств для страны и не повлияет на качество услуг.

Ранее указ о выходе из ВОЗ подписал президент США Дональд Трамп. Вашингтон считает, что организация недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от Соединенных Штатов слишком большого финансирования.