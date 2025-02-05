Предприниматель Илон Маск, назначенный главой нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE), поменял статус своего профиля в социальной сети X на «Техническая поддержка Белого дома». Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, бизнесмен время от времени меняет статусы в соцсети, а также название аккаунта.

Так, в декабре 2024 года он сменил его на «Kekius Maximus», а в качестве аватара поставил картинку с интернет-персонажем Лягушонком Пепе, символом сторонников Дональда Трампа.

Белый дом дал понять Маску, что у его «власти» есть границы

Ранее сообщалось, что Маск после назначения главой департамента получил со стороны Белого дома ряд напоминаний о том, что у его «власти» есть пределы.